© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo profilo 'Instagram', l'attaccante della Juventus Mario Mandzukic ha commentato il rinnovo del contratto con il club campione d'Italia fino a giugno 2021: "Sono molto contento di annunciare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus fino al 2021. È un grande onore giocare per questo club fantastico che si prende davvero cura dei suoi giocatori e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi! Sono grato ai dirigenti, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo. Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia bianconera".