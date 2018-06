Juve, Mandzukic e Higuain: ecco quanto serve per strapparli ai bianconeri

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ringiovanire la rosa restando ad alti livelli. Prerogativa della Juventus, da sempre, disposta anche a cedere i suoi pezzi migliori per soddisfarla. A patto che il collettivo si arricchisca di altrettanto talento, almeno in prospettiva. In quest'ottica, probabilmente non è un caso che Higuain e Mandzukic da qualche settimana risultino al centro di rumor che ne vorrebbero la partenza. Il Pipita, parlando ieri dal ritiro dell'Argentina a Barcellona, ai microfoni di Espn ha rilasciato delle dichiarazioni in grado di alimentare proprio quelle voci: "Ho un contratto con la Juve, nessuno mi ha comunicato variazioni e quindi sono tranquillo, mia figlia crescerà a Torino. Se mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo, è il campionato più bello del mondo e mi piacerebbe giocarci". Insomma, tutto e il contrario di tutto. Perché, se è vero che la Juve abbia sempre detto di voler tenere i suoi pezzi migliori, è altrettanto vero che le recenti parole di Nedved ed Elkann abbiano aperto a sua una possibile cessione. E la replica del numero 9 bianconero lascia più dubbi che certezze. L'argentino, arrivato a Torino due estati dal Napoli per circa 90 milioni, oggi va verso i 31 anni. E alla Juve si pensa sempre al futuro: con 60 milioni (il minimo per non registrare una minusvalenza) il Pipita sarebbe lasciato libero di partire. E in attacco potrebbe arrivare un'altra punta di assoluto valore come il 25enne Morata, più giovane di lui e del 32enne Mandzukic, altro attaccante in bilico nel presente bianconero. Il croato piace al Manchester United ma anche in Turchia e Cina. La Juve deciderà di cederlo solo una volta espressa la volontà da parte dello stesso numero 17. Higuain sogna la Premier, invece, e il Chelsea sembra essere la destinazione più probabile, nonostante il sorpasso di Blanc su Sarri nelle preferenze del club inglese per sostituire Conte. Capitolo ingaggi: l'argentino guadagna 7,5 milioni di euro a stagione, un ostacolo per qualunque club italiano che non si chiami Juventus. Ecco perché l'ipotesi di scambio tra Higuain e Icardi (che la Juve sogna, e per cui proverà a fare un tentativo) risulterebbe difficile da mettere in atto. Ingaggio più contenuto per Mandzukic, che in bianconero guadagna circa 3,5 milioni netti a stagione. A oggi, il valore di mercato dell'ex Bayern Monaco si attesta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Considerando che Bernardeschi e Cuadrado non sono in discussione, che Douglas Costa verrà certamente riscattato dal Bayern (a cui andranno 40 milioni) e che Pjaca potrebbe restare (ma anche andare via in prestito), fino alle 20 del 17 agosto ci sarà tempo per qualsiasi colpo di scena.