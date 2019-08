Juve, Mandzukic il primo nella lista dei partenti: piano B del Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic e un futuro lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato è infatti l'indiziato numero uno a lasciare Torino nel corso dei prossimi giorni, anche se al momento resta in piedi solo l'ipotesi Barcellona, che lo prenderebbe nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Neymar, in una sorta di piano alternativo.