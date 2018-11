Juve, Mandzukic in bilico tra rinnovo e grande addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus torna in bilico. Secondo quanto riferito da Tuttosport il centravanti croato è a metà tra un rinnovo che lo consacrerebbe ancora di più come idolo dei bianconeri e una cessione per monetizzare l'ultimo grande contratto della carriera. Se qualcuno dovesse bussare con un'offerta da 20-30 milioni di euro, Paratici starebbe come minimo a sentire.