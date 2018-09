Juve, Mandzukic insostituibile: al Tardini il croato con Dybala e CR7

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insieme a Cristiano Ronaldo ci sarà ancora lui dall'inizio, questa volta contro il Parma: Mario Mandzukic. Al netto di moduli e rotazioni, oggi come ieri il croato sembra essere la pedina insostituibile della Juventus. Perché tecnicamente e fisicamente uno come lui non c'è: crea spazi in avanti, supporta difensivamente, dà equilibrio alla squadra ed è preziosissimo sulle palle alte, mettendoci sempre una straordinaria dose di generosità. In più, Super Mario sembra essere il partner ideale di CR7 per caratteristiche e compatibilità: con il croato in avanti, il portoghese ha la possibilità di trovare più spazio e quindi più occasioni. "Niente turnover per Ronaldo. Giocano lui e Mandzukic in attacco. Il terzo lo decido dopo l'allenamento. O il terzo e il quarto..." ha detto il tecnico bianconero in conferenza, presentando il match del Tardini in scena stasera alle 20.30. Scelte chiare, condizione permettendo: "Con il Parma sarà l'ultima di questo mini-ciclo. Poi dopo la sosta dovremo essere tutti in condizione. Nel calcio contano due cose: correre e vincere le partite. Il resto sono chiacchiere". Sulla formazione, poi, il livornese sottolinea: "L'unico dubbio è in difesa tra Cuadrado e Cancelo".

VERSO IL TARDINI - Allegri sembra intenzionato a cambiare uomini e sistema di gioco rispetto alla sfida casalinga contro la Lazio. Confermata la presenza tra i titolari di Mandzukic e Ronaldo, su Dybala la sensazione è che parta anche lui dall'inizio con Douglas Costa nel 4-2-3-1. Uno solo tra Cancelo e Cuadrado a destra in difesa, dove agiranno Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Tra i pali ancora Szczesny, a centrocampo con Pjanic l'altro ballottaggio è tra Khedira ed Emre Can, con l'ex Liverpool in vantaggio sul connazionale.