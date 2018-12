Juve, Mandzukic l'uomo in più: centrocampista aggiunto e bomber

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Vince ancora la Juventus. La dura legge del campionato italiano non fa eccezioni, nemmeno nel derby d'Italia e contro un'Inter che resta in partita fino alla fine. Ed è l'ennesimo record infranto per la squadra di Allegri, che entra una volta di più nella storia: 14 successi e un solo pareggio in 15 gare, come lei nessuno mai in Italia e nei cinque maggiori campionati europei. Lo stesso ruolino del Psg di oggi, in un campionato che da anni si considera a senso unico esattamente come quello nostrano. Il lavoro sporco di Mandzukic, unito alla sua zuccata al 21esimo della ripresa, bastano alla Signora per aggiudicarci gioco, partita e incontro. Insieme a un bel pezzo di campionato, visto che un'antagonista designata come la squadra di Spalletti scivola a -14 punti, a sole 15 gare dall'inizio del torneo. "Abbiamo rischiato in occasione del palo - ha detto l'allenatore bianconero nel post partita ai microfoni di RMC Sport - perché in quella situazione siamo cascati nel tranello dell'Inter. Ti allargano molto, entrano dentro e ti saltano via con gli attaccanti e i centrocampisti. Nella seconda occasione del primo tempo abbiamo sbagliato due contropiedi e ci hanno fatto il ribaltamento di fronte".

L'UOMO IN PIU' - "Abbiamo avuto un'occasione con Bentancur nel primo tempo - ha precisato poi il tecnico livornese - e alcune situazioni favorevoli. Nel secondo è stata una Juve diversa, avevamo un centrocampista in più che era Mandzukic, e questo ha permesso di stare più compatti e dare molta pressione all'Inter. Vincere stasera era importante per allontanare l'Inter e soprattutto per mantenere a distanza il Napoli, che domani (oggi, ndr) ha sicuramente una partita più facile di quella che poteva essere la nostra contro i nerazzurri".