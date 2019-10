Juve, Mandzukic prossimo ai saluti: lo attende il Manchester United

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che la storia d’amore tra Mario Mandzukic e la Juventus possa giungere presto ai titoli di coda è più che un’ipotesi. Fuori dai piani di Sarri, l’attaccante croato è stato negli ultimi mesi oggetto di diverse trattative, che però non hanno avuto esito positivo. La fumata bianca potrebbe giungere comunque nella prossima finestra di gennaio, con destinazione Manchester United.

Super Mario torna in cima alla lista dei desideri dei Reds, che più volte nelle ultime stagioni hanno provato a portarlo in Premier. E adesso, di fronte a uno scenario che potrebbe veder favorevoli tutte le componenti sedute al tavolo della trattativa, l’operazione sembrerebbe più che fattibile. Non solo: fonti inglesi sarebbero pronti a scommettere che i buoni rapporti tra i due club potrebbero portare alla fumata bianca già a inizio mercato, così da mettersi subito in condizione di giocare dalla prima data utile.

L’altro in attesa di destinazione è Mattia Perin. Il portiere adesso è pronto per giocare, anche la sua cessione dovrebbe avvenire già alla riapertura delle liste di trasferimento. Diverse le ipotesi al momento, sia in Italia che all’estero: il suo obiettivo principale sarà quello di trovare continuità in campo per giocarsi le sue carte in ottica Euro 2020. Discorso a parte per Cuadrado e Matuidi: per entrambi si avvicina la data di scadenza, si dovrebbe andare verso il prolungamento del contratto.