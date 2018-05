Juve, Mandzukic può salutare: per il futuro Morata o Martial

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Juventus è da chiarire la posizione legata a Mario Mandzukic. Tuttosport fa sapere che il croato ha estimatori in Cina, in Bundesliga ma anche al Milan e per questo, dopo tre anni a Torino, potrebbe decidere di cambiare aria. Per la successione è sfida tra Alvaro Morata e Anthony Martial: entrambi vogliono lasciare la Premier, il Chelsea e il Manchester United potrebbero accontentarli. Martial, in scadenza nel 2019, piace anche a Bayern Monaco e Barcellona.