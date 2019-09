Juve, Mandzukic rimanda la cessione: Dybala vuole una maglia da titolare

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic non sembra intenzionato ad andar via dalla Juventus prima della prossima sessione invernale di calciomercato. Niente Qatar, insomma. Malgrado le offerte allettanti – più di una – presentate sul tavolo del suo entourage. Dopo i “no” negli ultimi giorni di agosto, l’attaccante croato sarebbe intenzionato a rimandare ancora una volta la decisione sul suo futuro.

Dalla Cina arriveranno probabilmente delle altre offerte più ricche, o magari a mercato aperto si muoverà qualcosa dall’Europa: super Mario, per adesso, si mette a disposizione di Sarri e della Juve, come ha sempre fatto. Chi parlerà a breve del suo futuro con la dirigenza bianconera è Juan Cuadrado. Anche lui vorrebbe rimanere, l’ipotesi rinnovo resta la più probabile anche per effetto di un rischio parametro zero alle porte. Un po’ come per Matuidi.

Chi punta a risalire posizioni nelle gerarchie dell’allenatore, dopo un’estate chiacchierata in chiave mercato, è Paulo Dybala: la Joya vuole tornare ad essere protagonista con la maglia bianconera, e chissà che presto possa avere la sua prima vera opportunità della stagione per mettere in difficoltà l’allenatore. Sarebbe un’arma in più per la Juve, che punta ad andare forte su tutti i fronti.