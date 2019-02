Juve, Mandzukic totem: rinnovo in vista per il croato. Poi caccia all'erede

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Idolo dei tifosi, quattro volte capitano, totem per Massimiliano Allegri: Mario Mandzukic è una certezza assoluta per la Juventus. Che, scrive Tuttosport, lavora al rinnovo di contratto dell'attaccante croato. L'accordo attuale scade nel 2020: a maggio Mandzukic compirà 33 anni, ma nonostante l'età l'intenzione della società e di Paratici è quella di prolungare il rapporto, visto anche il ruolo essenziale di Marione dal punto di vista tattico. Poi, ovvio, vi sarà da trovare un sostituto per gli anni a venire: un compito a cui il ds bianconero sta già lavorando.