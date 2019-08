Juve, Mandzukic verso lo United: si può chiudere entro lunedì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la trattativa per lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Juventus e Manchester United lavorano anche per la cessione ai Red Devils di Mario Mandzukic: secondo le informazioni riportate da Tuttosport, i primi approcci degli inglesi ci sarebbero stati già in primavera. Adesso, l'attaccante croato è pronto a dire sì: l'operazione è ormai ai dettagli, lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura. La Juventus chiede 10-15 milioni.