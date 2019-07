© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva dalle colonne di Tuttosport il punto sul futuro di Mario Mandzukic e Sami Khedira. L'attaccante croato potrebbe tornare in Germania, dove c'è il Borussia Dortmund interessato, anche se l'ex Bayern Monaco proverà a convincere Maurizio Sarri per restare nella rosa della Vecchia Signora. Le chance di permanenza di Mandzukic a Torino aumenterebbero qualora i campioni d'Italia non dovessero riuscire ad assicurarsi Mauro Icardi, anche se un'eventuale offerta importante sarebbe valutata sia dal croato che dalla dirigenza piemontese.

Il tedesco si sente ancora al top - Il Fenerbahce è in pressing per l'ex Real Madrid che, in caso di addio alla Juventus, vorrebbe restare ancora in uno dei principali campionati europei. Per questo il ritorno in Bundesliga è una soluzione più accreditata rispetto alle piste turche, cinesi o statunitensi.