Juve, Mandzukic vuole il Manchester United già a dicembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic vuole il Manchester United e lo vuole subito. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centravanti croato, in uscita dalla Juventus, vorrebbe aggregarsi ai Red Devils già nel mese di dicembre. Per svegliarsi dal torpore di una stagione fin qui vissuta in soffitta e familiarizzare con quello che dovrebbe essere il suo nuovo ambiente.

Si può fare, ma c'è da lavorare. Dal punto di vista regolamentare, è una cosa possibile: anche se il trasferimento può avvenire soltanto a gennaio, i due club possono raggiungere un accordo informale in tal senso. Uno su tutti: il precedente di Thiago Silva, aggregato al Milan già a dicembre, insegna. Bisogna attendere lo scatto della società inglese: da Manchester avrebbero fatto sapere a Paratici di avere un paio di alternative, anche se Mandzukic è in pole position nel gradimento della società e di Solskjaer. La Juve lo valuta 4,5 milioni di euro: se ci sarà un'accelerata da parte del club di Old Trafford, tutti potranno essere accontentati. Magari iniziando a parlare di Paul Pogba.