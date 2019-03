© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport, oltre a De Ligt e Ruben Dias, parla anche degli altri difensori in ottica Juventus. Bloccato Cristian Romero del Genoa, la Juve potrebbe lasciarlo un'altra stagione in prestito in Liguria, anche se negli ultimi periodi sta maturando la voglia di portarlo subito a Torino. Con lui, anche un profilo più internazionale: l'idea Varane è dispendiosa e complicata (clausola da 500, ingaggio da 8 all'anno), più semplice arrivare a Kostas Manolas soprattutto se la Roma non dovesse centrare il traguardo Champions (clausola del greco ferma a 36 milioni).