© foto di Federico Gaetano

La Juventus spinge forte per prendere Marcelo del Real Madrid. La strada sembra tracciata, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola: i Blancos hanno scelto per il presente e anche per il futuro Reguilon e Tagliafico dell'Ajax è un'ipotesi più che concreta. Le cifre? Non meno di 50 milioni, a fronte di rumors che parlano di 70. Con la Juventus che potrebbe inserire nella trattativa anche Alex Sandro.