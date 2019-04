© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid si prepara alla rivoluzione e la Juventus segue la situazione da vicino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome di Marcelo è sempre da tenere in considerazione, anche se Zidane non vorrebbe lasciarlo andare. Se però il brasiliano chiederà la cessione allora i bianconeri sarebbero in prima fila e insieme a lui potrebbe arrivare anche Raphael Varane.