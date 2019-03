Juve-Marcelo, il messaggio della moglie come un addio al Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Champions League rischia di provocare una reazione a catena riguardante soprattutto il mercato. Tanti i giocatori chiacchierati nelle ultime settimane, fra cui Marcelo (messo ai margini da Solari e accostato con insistenza alla Juventus). Un altro capitolo, adesso, lo aggiunge la moglie dell'esterno brasiliano, Clarice Alves, che ha pubblicato un duro post indirizzato all'allenatore e a Florentino, quasi un messaggio di addio al Real: "Quando qualcuno ti tratta come se fossi solo una delle opzioni, aiutali togliendoti dall'equazione. Qualche volta devi fregartene, non preoccuparti di quello che fai. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi se ti circondi di persone negative. Non dare a persone "part-time" (Solari), un "full-time" nella tua vita", il chiaro rifermento a Florentino Perez. Infine, rivolta a Marcelo: "Conosci il tuo valore, non accontentarti di meno di quello che meriti".