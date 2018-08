Juve, Marcelo nel 2019: il Real Madrid lavora per Marcos Alonso

© foto di J.M.Colomo

"La via per Marcelo". Tuttosport in edicola fa il punto sull'interesse della Juventus nei riguardi dell'esterno brasiliano del Real Madrid, con i blancos che vogliono Marcos Alonso e liberare - tra un anno - Marcelo. Il Chelsea in questi mesi ha chiesto 60 milioni di euro per l'ex Fiorentina, provocando la ritirata delle merengues che nel 2019 potrebbero tornare alla carica. Dopo, magari, aver incassato 50 milioni di euro dalla Juventus per il trasferimento del nazionale brasiliano.