Juve-Marcelo, Perez non digerisce la richiesta d'addio del brasiliano

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Marcelo del Real Madrid per la Juventus. Florentino Perez non avrebbe ben digerito la richiesta del brasiliano, fatta tramite l'agente del ragazzo, di andare alla Vecchia Signora a gennaio. Il club madridista chiede 50-60 milioni di euro per farlo partire mentre su Alex Sandro potrebbe esserci un club inglese, forse il Manchester City.