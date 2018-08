Juve, Marcelo resta un obiettivo: operazione da 50 milioni di euro

© foto di Imago/Image Sport

La Juve non molla l'obiettivo Marcelo e secondo quanto riportato da Tuttosport l'operazione con il Real Madrid potrebbe ripartire la prossima estate. Il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2022, non è più giovanissimo e per questo i Blancos dovrà trattare a cifre più basse rispetto alla clausola, complice anche il non ottimo rapporto tra il giocatore e Lopetegui, per un'operazione che potrebbe chiudersi a circa 50 milioni di euro.