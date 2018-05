Juve, Marchisio alza la coppa al posto di Buffon: possibile addio?

© foto di www.imagephotoagency.it

Marchisio che alza la Coppa Italia, per gentile concessione di (capitan) Buffon: un particolare balzato agli occhi di tanti, un dettaglio che potrebbe celare qualcosa di più di un semplice "regalo" di fine stagione a un compagno di successi e di trofei. Anche se in realtà, ad alzare la quarta Coppa di fila, la 13esima della storia della Juventus, erano in tre. "Questi trionfi non sono solo merito mio ma anche di altri ragazzi. Chiellini (ieri squalificato, ndr) l'ha sempre alzata, quest'anno volevo che lo facessero Claudio, Barzagli e Lichtsteiner perché hanno reso il mio compito di capitano più semplice e glielo dovevo" le parole di Buffon nel post partita.

FUTURO MARCHISIO - Uno dei tre, Lichtsteiner, ha già dato l'addio alla Signora. "Sarà il mio ultimo scudetto alla Juve. Il prossimo anno non giocherò in serie A" le parole dell'esterno a RMC Sport, nel post di Juve-Bologna. Barzagli è alla fine di un percorso lungo otto anni, e le 37 primavere non giocano certamente a suo favore. Potrebbe restare ancora un anno, come punto di riferimento per i giovani che andranno a comporre la difesa del futuro, vedi Caldara e Spinazzola. Marchisio invece, più dei due compagni, vive un presente da comprimario e avrà presto un confronto diretto con la dirigenza della Continassa. Le sirene più forti sono quelle dell'Mls, dove per lui (e per Khedira) arrivano da tempo gli ammiccamenti più forti. A dispetto di un fortissimo legame con il club e con l'ambiente, la famiglia del Principino non sarebbe contraria a un'esperienza all'estero, nonostante Marchisio abbia sempre dichiarato di voler rimanere in bianconero fino al 2020 (scadenza del contratto). Ma la recente cessione degli onori, unita a una scarsissima presenza in mezzo al campo (appena 779 minuti giocati in campionato, meno di lui solo Sturaro, Bentancur e Howedes) fa pensare che l'addio alla Juve potrebbe non essere così lontano.