Juve, Marchisio in Cina per una campagna pubblicitaria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Claudio Marchisio continua a tenere banco in casa Juventus. Il Principino, bandiera e protagonista dell'ultimo ciclo vincente dei bianconeri, ha un contratto in scadenza nel 2020 ed è attualmente in Cina per una campagna pubblicitaria. È stato il padre del centrocampista a dichiararlo, smentendo le voci su un suo possibile approdo in terra asiatica e annunciando un probabile incontro con Marotta nella prossima settimana, dove si arriverà a una soluzione. Con un'unica certezza: se Marchisio dovesse lasciare la Juventus, non indosserà nessun'altra maglia in Italia. Lo riporta Tuttosport.