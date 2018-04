Juve, Marchisio post Real: "Non ci arrendiamo. Non è ancora finita"

Il giorno dopo la pesante batosta contro il Real Madrid il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha detto la sua attraverso il proprio profilo Twitter, non gettando la spugna in vista della gara di ritorno della settimana prossima al Bernabeu: "Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi. Il gol di Cristiano Ronaldo una magia. L'applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. FORZA JUVE! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio! FORZA JUVE!".

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 4 aprile 2018