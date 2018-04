Juve, Marotta: "Abbiamo più motivazioni rispetto a Cardiff"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, è stato intervistato da Mediaset sul Canale 20.

Il Real ha la stessa formazione di Cardiff. Trovarseli di fronte che effetto le fa? "Diciamo che un po' siamo abituati. L'ultimo incontro lo abbiamo perso, però la squadra è la più forte al mondo in questi anni, per continuità, per risultati, per qualità espressa. Quindi è un avversario proibitivo. Però dalla nostra abbiamo forse una motivazione ancora in più di quella che avevamo l'anno scorso a Cardiff".

Quella di stasera è una Juventus a trazione anteriore o un pochino più accorta? "Diciamo che è un mix, nel senso che ha cercato di rinforzare le fasce esterne, dando una garanzia a centrocampo con due giocatori, con Bentancur che è un ragazzo giovane ma comunque ha dimostrato di avere grande qualità, e con Khedira che ha grande esperienza. Poi durante la partita sicuramente Allegri ci ha abituato a cambiare modulo tattico, anche in funzione di quella che è la prestazione degli avversari. Quindi credo sia una formazione adatta per affrontare una squadra di questo genere".

Non so se vuole fare un endorsement per Ancelotti, per Mancini, per Conte, per Di Biagio, per Ranieri... "Direi che sono già in difficoltà a dirigere la Juventus, quindi i problemi della Nazionale li lascio al Commissario. Dico solo che Buffon diventerà sicuramente un grande allenatore, per cui è un investimento, un patrimonio della nostra Italia calcistica. Poi bisogna fare giustamente a qualcuno questo tipo di domanda e non compete a me. Ma a Gigi sono molto legato perché è stato un mio giocatore al Monza, quindi un grande in bocca al lupo".