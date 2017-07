Juve, Marotta: "Bernardeschi talento. La 10? Maglia pesante, valuteremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ad della Juventus Beppe Marotta ha parlato a Sky di Bernardeschi e non solo: "Bernardeschi è un talento, ma al di là delle sue qualità vogliamo creare zoccolo duro di italiani. Tornando a Federico dicevo che è un talento, un campione lo diventerà negli anni se sfrutterà le sue qualità anche all'interno del gruppo. La 10? E' una maglia pesante della storia della Juve e valuteremo. Sarà confronto tra noi e lui, è una forma di protezione. E' una responsabilità, alla Juve serve adattarsi a certe esigenze. Matuidi? Non nascondo che cerchiamo un centrocampista d'esperienza, fare dei nomi ora non serve"