Juve, Marotta: "Buffon? C'è il desiderio di continuare insieme"

Il d.g. bianconero Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima del match tra Juventus ed Hellas: "È una giornata di festa, ci lascia dal punto di vista professionale un campione, che è tale quando lascia qualcosa di importante. Ha lasciato un patrimonio di valori, è un esempio per quello che ha fatto fuori dal campo. È un arrivederci, sicuramente, qualsiasi decisione prenderà avremo modo come amanti del calcio di rivederlo in una posizione importante nel nostro movimento calcistico. Ci incontreremo in settimana, i presupposti sono quelli di una continuazione del rapporto. Ascolteremo i suoi desideri, credo che questo sia un fattore importante. Secondo me, però, si continuerà ancora insieme. Il giorno? Decideremo dopo la partita, nei primi giorni della prossima settimana. Non c'è nulla da nascondere, dovrà decidere tra posizioni dietro la scrivania o continuare a giocare. Se dovesse continuare credo che una delle candidate sia francese".

"Morata? I cavalli che sono scappati sono stati veramente pochi, tutti manifestano un grande affetto verso questa società, questo gruppo di giocatori. Non nascondo che ha ammesso di apprezzare ancora oggi la Juventus, che è stata la sua famiglia professionale, ma credo ci siano pochissime possibilità, è stata un'operazione pesante dal punto di vista economico la scorsa stagione. È però sicuramente un talento. Emre Can? Sono sicuramente ottimista da questo punto di vista".