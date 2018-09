Juve, Marotta: "Doloroso andarmene via, qui solo belle emozioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista concessa a Rai Sport, Beppe Marotta ha parlato del suo addio alla Juve: "E' doloroso andarmene perché la vita lavorativa, così come il mondo dello sport, è fatta di sentimenti e di emozioni. In questi anni otto-nove anni ho vissuto solamente delle belle emozioni. La Juventus è stata qualcosa di unico. Credo di aver accompagnato il presidente Agnelli in una crescita di esperienza, oggi è in grado di essere protagonista nello sport nazionale e internazionale. Non potrò mai dimenticare questa pagina della mia vita".