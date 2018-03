Juve, Marotta: "Dybala-Simeone? Sorrido. Asamoah via, non mi risulta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro il Milan, il direttore generale della Juventus Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Sulla cena tra Dybala e Simeone?

"Mi fa sorridere che si parli di una cosa del genere, non mi sorprendo che in un ristorante di Madrid possa succedere che ci sia seduto da una parte il nostro attaccante e da un’altra l’allenatore della squadra locale: sono cosa che succedono anche a Milano, a Torino o a Roma".

Avete speso il bonus già contro la SPAL?

"Sono tutte importanti indipendentemente da chi è l'avversario, chi vuole vincere lo Scudetto deve vincere sempre, noi entriamo in campo con grandi motivazioni".

Che effetto ha fatto vedere Bonucci?

"Non l'ho incrociato ma i rapporti sono buoni, queste dinamiche nel calcio succedono e bisogna viverle con grande tranquillità.

Asamoah ha già preso casa a Milano?

"Nella Juventus vige un principio, quando un giocatore manifesta di andare via, in svincolo o in contratto, cerchiamo di accontentarlo. Se Asamoah avesse deciso così rientra nella logica di questo mondo, rientra nelle logica delle considerazioni che ha preso con la moglie e la sua famiglia, a me non risulta e non c'è niente di ufficioso e ufficiale. Non è il caso di Asamoah che ancora non ha deciso ma se uno non se la sente di restare, lo lasceremo andare".

Un vantaggio giocare dopo il Napoli?

"I giocatori si caricano prima della gara indipendentemente dalla partita, buona parte dei giocatori non sa nemmeno il risultato, nessuno sa cosa è successo, lo juventino sa di dover affrontare una gara importante, come martedì, le motivazioni dobbiamo trovarle al nostro interno, indipendentemente dagli altri".