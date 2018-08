Juve, Marotta e la Champions: "Siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manchester United, Valencia e Young Boys. Questo il girone che attende la Juventus in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport 24 ne ha parlato l'amministratore delegato bianconero Giuseppe Marotta: "I commenti di questi momenti sono sempre i soliti. Il girone è abbordabile, ma credo che tutto dipenda da noi stessi, dalla determinazione con cui affronteremo i nostri avversari indipendentemente dal loro blasone. In questo torneo la partita singola risulta determinante. Dobbiamo continuare con la caratteristica della Juve di essere una squadra determinata".

L'acquisto di CR7 mette la Juve tra le favorite per molti.

"Non so dire se siamo favoriti o meno rispetto al Real Madrid. Sicuramente siamo tra i favoriti, non ci possiamo nascondere. Questa operazione è stata straordinaria, voluta in prima persona dal presidente Agnelli. Abbiamo voluto aumentare la competitività di una squadra già di alto livello per inseguire un sogno".

Cristiano Ronaldo non è venuto oggi. Colpa del premio al miglior giocatore assegnato a Modric?

"È stata una decisione personale di non venire, presa nel corso della giornata, che dobbiamo rispettare. Da parte nostra, come critica che facciamo, c'è una profonda amarezza per questa decisione: lo dico da appassionato di calcio, questo premio si riferisce alla Champions League e non al Mondiale. Ritengo e come Juventus riteniamo che Cristiano Ronaldo abbia regalato più emozioni nella competizione".

La Juve, in sostanza, critica la decisione di assegnare il premio al croato.

"Non tolgo niente alla decisione della giuria di giornalisti e allenatori. Io se avessi dovuto votare avrei votato Cristiano Ronaldo. Lo dico come appassionato di calcio. Il fatto che non sia venuto va rispettato, è una decisione privata non riconducibile ad altre decisioni".

Ne avrà approfittato per allenarsi.

"È sicuramente un grande professionista, fa dell'allenamento un suo momento importante. Sono certo che oggi abbia continuato la sua preparazione in vista della partita di sabato prossimo a Parma".

C'è un ulteriore stimolo verso il sogno Champions League?

"Sarebbe bello annoverare per noi qualche giocatore tra i vincenti nei rispettivi ruoli. Però il calcio è uno sport di squadra, l'importante è che la squadra si possa regalare traguardi importantissimi, che si ottengono con la fatica. Noi affronteremo questo girone con grande determinazione".