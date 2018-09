Juve, Marotta messo alla porta da Agnelli: vuole dirigenti più giovani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta ieri ha annunciato l'addio alla Juventus e da Tuttosport arrivano ulteriori dettagli. Alla base della separazione (non consensuale) c'è un'opera di ringiovanimento che Andrea Agnelli ha in testa per il suo club. Il presidente vuole dirigenti giovani, bravi ad adattarsi ad un calcio che sta cambiando e che dal 2024 - si legge - potrebbe essere molto diverso per calendari e competizioni. Soltanto una questione anagrafica, dunque, anche se circolano anche altre ipotesi. Qualcosa tra i due s'è rotto, questo è certo. E così Marotta saluta il club che ha portato in alto.