Juve, Marotta: "Morata? Avrà nostalgia. Futuro Marchisio dipende da lui"

Il d.g. bianconero Giuseppe Marotta si è espresso ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro il Bologna: "Marchisio? Non deve superare un esame, stasera darà sicuramente il suo apporto, in un contesto in cui tutti hanno la loro opportunità. Ha un contratto di due anni, il suo futuro dipende soprattutto da lui. Le indiscrezioni sono tante, non solo su Morata, significa che avrà nostalgia. Adesso è un giocatore del Chelsea, non credo ci sia nulla da aggiungere. Abbiamo rinforzato ogni anno la squadra in termini di rosa e qualità, credo sia una peculiarità importante, ha dato la possibilità di trasformare i comprimari in co-titolari, questo è il nostro obiettivo. Un miglioramento ulteriore non lo vedo, è difficile reperire i giocatori che possano migliorarci. Dobbiamo valutare cosa il mercato ci può offrire, sono considerazioni di carattere non economico, ma tecnico".

"Benatia? Siamo un gruppo di giocatori che hanno disputato tante partite, partecipiamo alle coppe europee, è normale ci sia un avvicendamento. L'allenatore mette in campo chi ha dato più garanzie durante la settimana, la sua panchina non trova riscontro in cattive prestazioni, è solo un avvicendamento. I complimenti a Gattuso non sono solo per la vittoria di oggi, ma per quello che ha fatto finora. È un allenatore alle prime armi, ha messo il Milan in carreggiata, e gioca con qualità. Giocheremo la finale per vincere".