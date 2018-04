Juve, Marotta: "Non credo ai cavalli di ritorno, ma per Pogba e Morata..."

"Rimangono comunque dei miraggi, lavoriamo su tanti fronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pogba e Morata, amori che potrebbero ritornare. Giuseppe Marotta, ad della Juventus, parla così ai microfoni di Premium Sport prima della sfida al Crotone: "Io personalmente non credo ai cavalli di ritorno, ma ci sono delle eccezioni. Pogba e Morata potrebbero essere delle eccezioni, ma hanno delle valutazioni che rappresentano un miraggio per noi. L’operazione Higuain è stato qualcosa di straordinario. Lavoriamo su tanti fronti, ma al momento rimangono un miraggio. Ma non solo loro due, anche su altri".