Juve, Marotta premiato come miglior manager calcistico d'Europa

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Caputi sul Messaggero: "Di Francesco non è l'unico colpevole a Roma"

Ferretti sul Messaggero: "La Roma non esiste più, dilaniata dagli errori"

Inter, verso la Fiorentina: De Vrij e Perisic dal 1', dubbio in mezzo

SPAL, da valutare le condizioni di Petagna in vista del Sassuolo

Fifa Best Player, CR7 e Messi non vanno a Londra

Osvaldo: "La musica è un gol dopo l'altro. VAR? Non è calcio"

La Roma in ritiro a Trigoria si allena davanti a Monchi

Liga, dal sindacato dei calciatori no a match negli Usa

Fiorentina, i convocati per l'Inter: tutti disponibili per mister Pioli

Snai, le quote del sesto turno di Serie A: Juve facile, fiducia Inter

Juve-Napoli: 'veto' a residenti in Campania

Sylvinho su Douglas Costa: "Gesto brutto, non dovrebbe mai verificarsi"

Inter, i convocati per la Fiorentina: out solo Vrsaljko

Frosinone, Maiello out con la Roma: almeno 7 giorni di stop

Cagliari, accertamenti per Pavoletti: esclusa la lesione

Juve conia gettone digitale per tifosi

Due striscioni in napoletano nel derby tra Partizan e Stella Rossa

Chievo, accertamenti per Bani: esclusa le lesione muscolare

«Dobbiamo guardare al futuro e considerare cosa le generazioni future vorranno vedere e che esperienze vorranno vivere – ha proseguito Agnelli – chiedendoci se il modello attuale sia sufficiente a far sì che il calcio rimanga lo sport più seguito a livello globale. Si dovrà giungere ad una soluzione condivisa per permettere a questo bellissimo gioco di continuare ad essere il migliore del mondo».

La cerimonia di premiazione ha concluso la giornata di lavori del World Football Summit, cui ha preso parte anche il Presidente della Juventus e dell'ECA Andrea Agnelli che, durante il suo intervento, ha sottolineato come «la voce dei club dovrà essere ascoltata quando si procederà alla compilazione del calendario internazionale dopo il 2024, perché sono i club gli unici attori del panorama calcistico ad assumersi il rischio di impresa».

Tra i candidati anche Jose Angel Sanchez e Ferran Soriano, amministratori delegati di Real Madrid e Manchester City, ma la giuria, anche tenendo conto degli indicatori KPI (Key Performance Indicator) per quanto riguarda la finanza, le operazioni, gli investimenti e l'innovazione, ha individuato in Marotta il manager che più di ogni altro, con il suo operato, ha permesso al proprio club di crescere e ottenere grandi risultati, grazie ad un utilizzo efficacie delle risorse a disposizione.

Giuseppe Marotta è il miglior manager calcistico d'Europa. A decretarlo ufficialmente è il WFS Industry Awads - Best Executive, il riconoscimento assegnato quest'anno all'amministratore delegato della Juventus e consegnatogli dal Presidente della Liga Javier Tebas, durante la cerimonia tenutasi questa sera al Teatro Goya di Madrid, alla presenza dei rappresentanti di FIFA, UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, ECA e dei più prestigiosi club del calcio europeo e mondiale.

