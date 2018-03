Juve, Marotta: "Tottenham? Non siamo abituati a questi comportamenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus, è intervenuto prima del match contro l’Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Ci sono margine di assistere ad un calcio diverso?

"Il calcio è bistrattato, ma ha dei grandi valori. C’è grande compattezza, grande solidarietà. Nel dramma abbiamo visto tutte le società e tutti i giocatori".

Vuole rispondere alle accuse di Pochettino?

"No, sono cose infondate. Noi non siamo abituati a queste cose. Abbiamo preso atto di una valutazione errata, ma non abbiamo avuto modo di esprimere il nostro disappunto. Io nel finale ho salutato l’arbitro, ma non c’è stata nessuna rimostranza da parte nostra".

Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere per Emre Can?

"In questo momento non ci sono i tempi. Il giocatore è appetibile, soprattutto dal punto di vista del mercato. Ci sono molte contendenti, non credo che arrivino risposte nei prossimi giorni".