Juve, martedì le visite: da mercoledì in campo agli ordini di Sarri

Fonte: inviato a Torino

© foto di Chiara Biondini

Arriva pure Demiral alla Juve, operazione definita in tempi non sospetti e ufficializzata ieri sera. L’ex difensore del Sassuolo che arriva per 18 milioni (pagabili in quattro esercizi) aveva già sostenuto le visite mediche, si unirà al gruppo a partire da mercoledì agli ordini di Maurizio Sarri. Sul tratto di pochi metri che collega Continassa e J Medical il viavai di giocatori comincerà verosimilmente martedì mattina, quando buona parte del gruppo svolgerà le rituali visite di inizio stagione. Poi si comincerà a fare sul serio, sul campo, per dare l’inizio a nuovo ciclo juventino.

Demiral non sarà l’unico volto nuovo, chiaramente. Proprio in difesa, il club deve chiudere l’operazione De Ligt: le richieste dell’Ajax le conosce bene, si proverà a trattare ancora leggermente al ribasso forti dell’accordo con il giocatore, ma la sensazione è che la fumata bianca possa giungere a stretto giro di posta. Ci saranno Buffon e Rabiot, già compagni di squadra la scorsa stagione al PSG, e certamente Ramsey, al lavoro a Torino già da qualche settimana per smaltire completamente le scorie dell’infortunio patito l’anno scorso.

Nella rosa che svolgerà la prima settimana di preparazione alla Continassa, e poi andrà in tournèe, ci sarà anche qualche giovane sul quale si condensano decine di richieste di club di categorie inferiori. In questo senso, la dirigenza non intende avere fretta e valuterà ogni singolo caso con calma calma, al fine di individuare il percorso più funzionale alla crescita di ciascuno.