Juve, matchday: Roma ultimo ostacolo per il titolo di campione d'inverno

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Per anni sono stato descritto come uno che non cambiava mai, adesso mi dite che faccio poche rotazioni”. Non ha tutti i torti, Maurizio Sarri. Che ammette come “il turnover sarà naturale in settimana dovendo giocare tre partite”. Questa sera all’Olimpico, contro la Roma, la sua Juventus potrebbe però non subire variazioni rispetto a quella che ha soddisfatto lunedì con il Cagliari.

“Adesso dobbiamo trovare continuità in un periodo – chiede Sarri ai suoi -. Bisogna proseguire su quanto di buono è stato fatto nell’ultima occasione. Anche se il valore della squadra avversaria è molto alto e sarà una partita diversa”. I giallorossi, per caratteristiche individuali sanno infatti “rendersi pericolosi con lesti capovolgimenti che portano la formazione avversaria ad allungarsi. Il pericolo – continua il tecnico bianconero - è farsi spezzare in due”.

De Ligt appare in ripresa, ma non al meglio per garantire novanta minuti ad alto ritmo. Higuain, invece, tiene vivo il ballottaggio con Dybala, che resta favorito per partire titolare nello stadio in cui festeggiò la sua prima rete in Serie A. Con la Joya e Cristiano Ronaldo, spiega Sarri: “lo spazio libero nell’area di rigore avversaria si deve coprire con altri elementi. Ramsey può riuscire bene, Khedira ha una naturale predisposizione a farlo, Rabiot può migliorare tanto in tal senso”. Proprio dal francese, nell’unico luogo che in questa stagione ha visto cadere la Juve, ci si attende un’altra buona prova come le ultime, al posto dello squalificato Bentancur.

PROBABILE FORMAZIONE: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala (Higuain).