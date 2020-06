Juve, matchday: Sarri punta sulla continuità per affrontare l'insidia Genoa

Tenere la testa sul campo nel pieno del rush finale dell’antipasto di mercato legato alla data del 30 giugno è la missione più complessa del momento. Per la Juve e per tutte le altre. Per Sarri addirittura è una questione di “gusto”. La serata, menomale per lui, propone sul menu del calendario un croccante Genoa-Juve: partita spigolosa per i bianconeri negli ultimi anni, dalle insidie mai banali. Ecco perché l’allenatore vorrebbe dare continuità alla formazione schierata venerdì scorso con il Lecce, cambiando “al massimo uno o due elementi, perché in questo momento non c’è chissà quale opportunità di turnover”. Danilo rientra dalla squalifica, sarà lui a occupare la fascia sinistra. Matuidi potrebbe dunque essere restituito al suo ruolo naturale di mezzala sinistra. Mentre in avanti Douglas Costa prova a contendere la maglia da titolare a Bernardeschi. Sulla lunghezza dei novanta minuti ci sarà comunque spazio per tutti, anche se Sarri mette in guardia sui cinque cambi: “da maneggiare con cura, perché ancora prima che ricominciasse la Serie A in Bundeslinga saltava all’occhio che sfruttare tutte le sostituzioni erano solo le squadre di terza fascia”. E la sua Juve, invece, punta a vincere tutto quello che rimane in questo finale di stagione, campionato e Champions. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.