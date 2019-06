Juve, Matuidi: "A Cagliari volevo uscire, ma i razzisti avrebbero vinto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi, intervistato da France Football, è tornato a parlare della piaga razzismo nel calcio italiano e di quanto accaduto nella trasferta di Cagliari: "Quest'anno nella trasferta di Cagliari mi è passato per la testa di lasciare il campo, ma non l'ho fatto per non mettere in difficoltà i miei compagni. Avevamo una partita da giocare. Dopo qualche mese posso dire di aver avuto ragione, abbandonare il campo non è la soluzione. Questo è ovviamente il mio punto di vista, non tutti la pensiamo allo stesso modo, ma smettere di giocare significherebbe che hanno vinto loro. In questa lotta, invece, le brave persone siamo noi, dobbiamo essere noi a vincere".

"Non ho mai provato odio - ha proseguito il centrocampista bianconero -. Il razzismo non c'entra niente con il calcio, non dovrebbe esserci, ma si vede in tutto il mondo. Il calcio non è questo, è disgustoso. Quando assisti a una partita puoi provare emozioni diverse a seconda di come va, ma siamo tutti uguali. L'amore è più forte dell'odio e dopo il Mondiale la gente ha amato la Francia unita. Una Francia dalle diverse culture sì, ma che ha giocato per un solo colore. Anzi, per tre: il blu, il bianco e il rosso".