Juve, Matuidi: "Difficile battere il Real, ma abbiamo tutto per farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitto con la sua Francia dalla Colombia, Blaise Matuidi ha parlato ai cronisti presenti delle possibilità per la Juventus di battere il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League. Ecco quanto riportato da gazzetta.it: "Eliminare il Real Madrid sarà difficile, ma la Juve ha tutto per farcela. È una partita molto importante per noi, lo sappiamo. Una partita complicata, perché sono una grande squadra, sono i campioni d'Europa in carica. Sappiamo che possiamo creare loro dei problemi, faremo di tutto nella gara di andata in casa. Possiamo farcela, giochiamo in casa e daremo tutto".