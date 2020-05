Juve, Matuidi e Khedira già a Torino: anche per loro scatta l'isolamento obbligatorio

Ieri pomeriggio Blaise Matuidi si è ripresentato a Torino con tutta la famiglia al seguito. Poco più tardi, in serata, lo ha fatto anche Sami Khedira. Oggi sono attesi i brasiliani: Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa. Mentre Gonzalo Higuain dovrebbe arrivare sabato. Per tutti scatteranno quattordici giorni di isolamento, perché – secondo protocollo governativo per la tutela dal Coronavirus - giunti in Italia dall’estero.

Alla Continassa, invece, proseguono gli allenamenti per coloro che non si sono mai allontanati da Torino nel corso dell’emergenza (o comunque, nel caso di Pjanic, ha già concluso il periodo di isolamento obbligatorio). Attività individuali in presenza di un medico e un preparatore, in turni da tre-quattro suddivisi nei quattro campi a disposizione tra mattino e pomeriggio.