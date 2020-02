vedi letture

Juve-Matuidi, il rinnovo non significa permanenza: in estate i bianconeri ascolteranno le offerte

Blaise Matuidi rinnova con la Juve? Sì, fino al 2021. Blaise Matuidi resta alla Juve? Non è ancora detto. Se il club torinese ha già deciso di esercitare la propria opzione per allungare di un anno il contratto del centrocampista francese, secondo il Corriere dello Sport non sono infatti ancora da escludere sviluppi di mercato fra pochi mesi, coi bianconeri che eviteranno di perdere l'ex PSG a zero, ma ascolteranno comunque le offerte.

Rivoluzione in mediana - Fabio Paratici prepara infatti una vera e propria rivoluzione a centrocampo, settore dove gli arrivi dei grandi obiettivi Paul Pogba e Sandro Tonali toglieranno inevitabilmente spazio ai calciatori già presenti in rosa. Così, proprio per Matuidi, occhio in particolare all'interesse delle big di Premier League e dell'Olympique Lione. In attesa di un'estate tutta da vivere.