Juve, Matuidi: "Importante vincere il derby, siamo sulla strada giusta"

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha commentato così a JTV la vittoria di ieri contro il Torino: "È stata dura, in un derby è importante vincere. Siamo veramente contenti, dobbiamo continuare così. Stiamo andando bene in campionato, questa è la strada giusta".

Sulla sua prestazione: "Io voglio fare sempre bene per la squadra, la cosa più importante è la Juve. Devo lavorare, sempre, per la squadra. Per me questa è la cosa importante".

Sul terreno di gioco non al meglio: "Sì, era molto molto brutto, però non è una scusa. L'importante è vincere, abbiamo vinto, così siamo contenti e possiamo avere due giorni di riposo. Poi riprenderemo a lavorare per essere pronti per la gara con la Roma che sarà altrettanto difficile".