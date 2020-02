vedi letture

Juve, Matuidi: "Lione? Non abbiamo paura di nessuno ma servirà attenzione"

Nella sua intervista a Le Figaro, il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha parlato anche della sfida in Champions League contro il Lione: "La Juventus non ha paura di nessuno, gioca per vincere tutte le partite. Loro vanno rispettati, servirà attenzione. Aouar? Promettente e talentuoso, gioca per gli altri ed è pure decisivo in zona gol. Per quel che riguarda la mia stagione ho avuto alti e bassi, devo far meglio nella gestione del pallone".