© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha commentato così a JTV la vittoria di stasera contro il Sassuolo: "Era importante vincere dopo la partita contro il Parma. Sabato scorso abbiamo giocato bene, ma qui era davvero fondamentale portare a casa tre punti. Dobbiamo continuare così fino alla fine, disputando un bel campionato, perché giocare bene in Serie A ci porta la giusta fiducia per la Champions League. Stiamo crescendo fisicamente, abbiamo lavorato molto duro in allenamento, e oggi si è visto. Ma vogliamo fare ancora di più".