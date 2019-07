L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del mercato in uscita della Juventus. Per Joao Cancelo il dialogo col Manchester City sembra complicato, Gonzalo Higuain vorrebbe restare però la Roma lo vuole e i bianconeri non si oppongono. Più complicata la situazione per Blaise Matuidi, che piace al Monaco e al Paris Saint-Germain, per Sami Khedira e Mario Mandzukic deciderà Maurizio Sarri.