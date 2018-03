Juve, Matuidi: "Real fortissimo. Dobbiamo vincere la prima in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato a Canal Plus dopo la convocazione in Nazionale, non dimenticando però i quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid: "È l'avversario più difficile visto che sono i campioni d'Europa in carica. Saranno due grandi partite. La prima partita sarà in casa e dobbiamo cercare di vincerla, abbiamo le qualità per riuscirci. Alla Juve si lavora duramente e all'inizio sembra di essere sfiniti ma poi ti abitui. Fisicamente mi sento più forte e credo che tutto sia dovuto al lavoro degli ultimi sei mesi".