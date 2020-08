Juve, Matuidi su Instagram: "Stagione speciale, delusione Champions. Ora le vacanze"

In attesa di definire il suo trasferimento all'Inter Miami, Blaise Matuidi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato brevemente la stagione appena conclusa: "È stata speciale... Tante gioie e la delusione per l'eliminazione della Champions League. Terzo scudetto di fila. Non bisogna mai dare nessun titolo per scontato o come normale. Adesso è tempo di una breve vacanza prima di iniziare la nuova stagione".