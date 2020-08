Juve, McKennie supera Locatelli: accordo col Sassuolo sul prezzo, non sulle modalità

Accelerata su Weston McKennie, frenata su Manuel Locatelli: il mercato della Juventus si evolve così, per quanto riguarda il centrocampo. Sul 22enne ex Milan, in questo momento, la Vecchia Signora è in stand by, e Tuttosport spiega che la trattativa col Sassuolo si è arenata sulle modalità del trasferimento. A frenare, infatti, non è stato il prezzo, sul quale le due società avrebbero trovato un sostanziale accordo (30 milioni), quanto il fatto che la Juve volesse arrivarci attraverso un prestito con successivo obbligo di riscatto, mentre i neroverdi avrebbero non soltanto escluso eventuali contropartite tecniche, ma anche chiesto l’acquisto immediato. Una soluzione che la società bianconera in questo momento non vuole permettersi. Non è detto, comunque, che in caso di ulteriori cessioni (Ramsey?), i piemontesi non tornino alla carica.