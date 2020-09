Juve, McKennie: "Trattativa durata 2 settimane. A 9 anni preferito il calcio al football americano"

vedi letture

"Quando ho scoperto dell’interesse della Juve ero subito entusiasta. Volevo che questo trasferimento andasse in porto e tutto è successo in due settimane. Non c'è stato bisogno di convincermi a venire alla Juventus, perché essere qui è un sogno che diventa realtà". Parole e pensieri di Weston McKennie, nuovo centrocampista della Juventus acquistato dallo Schalke 04 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. "Puoi raccontarci un po' della tua infanzia? Mio papà è un militare e ci siamo trasferiti con la famiglia in Germania. Qui c’è il primo primo allenatore id calcio ed è lui che mi ha introdotto a questo sport. A 9 anni sono tornato negli USA, mi piacevano molto sia il calcio che il football americano. A 9 anni mi sono trovato dinanzi a un bivio e alla fine ho scelto il calcio".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Weston McKennie