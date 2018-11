Non soltanto Ruben Neves. Nell'incontro Paratici-Mendes, secondo Tuttosport, sarebbero stati affrontati anche altri temi di mercato, legati a ulteriori possibili obiettivi della Juventus. Su tutti, James Rodriguez: il colombiano vuole lasciare il Bayern Monaco e potrebbe essere un'occasione per i bianconeri. Complicato David De Gea: il portiere potrebbe lasciare il Manchester United, ma diventerebbe un obiettivo della Juve solo in caso di offerta irrinunciabile per Wojciech Szczesny. Sullo sfondo, l'interesse bianconero per Ruben Dias: la priorità resta Matthjs De Ligt dell'Ajax, ma il giovane del Benfica resta uno dei profili che interessano la Vecchia Signora in vista del rinnovamento futuro.